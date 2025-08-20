Un puma dans le coeur

Mêlant fiction et récit personnel, une enquête émouvante sur une aïeule oubliée à l'asile psychiatrique "Morte de chagrin, le coeur brisé". C'est la légende familiale qui entoure l'arrière-grand-mère de la narratrice ; Anne Décimus aurait suivi son mari dans la mort. L'étrange proximité que Stéphanie Dupays ressent avec son ancêtre la pousse à mener l'enquête. Un secret fait alors vaciller ses certitudes : Anne est décédée quarante ans après la date que tous pensaient officielle. Comment l'existence de cette femme a-t-elle pu être effacée au point que même les siens ignorent tout d'elle ? L'autrice redonne une voix à une femme extraordinaire qui ne savait pas comment supporter le monde et qu'on a réduite au silence. Elle prouve que la littérature peut apaiser les fantômes. PRIX LITTERAIRE DE L'ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE A propos de l'autrice Ex-critique littéraire au Monde des livres, normalienne, statisticienne et économiste, Stéphanie Dupays est inspectrice à l'Inspection générale des affaires sociales et maître de conférences à Sciences Po. Elle est l'autrice de Brillante (prix Charles-Exbrayat) et Comme elle l'imagine. "Il s'agit autant de rendre à Anne la vérité de son existence que de donner à entendre une femme qui n'a cessé d'être réduite au silence". Raphaëlle Leyris, Le Monde "C'est pudique, sobre, très beau et déchirant". Le Masque et la Plume "Une passionnante histoire sur l'impuissance de la psychiatrie face aux douleurs inconsolables". Télérama "Il est là le livre. D'une tenue, d'une dignité, exemplaires". Sud-Ouest "Entre récit intime, enquête et intrigue historique, l'auteure ouvre la boîte de pandore familiale et questionne son héritage". Librairie L'Astragale