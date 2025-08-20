Inscription
Something else by The Kinks

Manuel Esposito

Something Else by the Kinks ? " Seulement quelque chose d'autre ? " " Quelque chose de différent " ? Le nom de l'album suscite le malentendu. En 1967, riche en albums historiques, ça ne pardonne pas. Album après album, les Kinks deviennent un peu plus les Kinks. C'est donc cette différence, cette manière autarcique d'aborder la musique, qui marque la production du groupe : beaucoup de narcissisme, de mégalomanie et surtout une élégance immense. Et c'est de cette façon que le titre doit être entendu, comme l'annonce de quelque chose que personne d'autre que les Kinks n'aurait pu enregistrer.

Par Manuel Esposito
Chez Densité

|

Auteur

Manuel Esposito

Editeur

Densité

Genre

Rock

