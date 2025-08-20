"Mon antérieur visage" est un poème constitué de trois chapitres. " Mesure du non-être " met en tension de déprise, dans une langue abstraite, le double-sens du mot identité : ce qui singularise un individu (le visage, le nom propre) et ce qui motive une ressemblance entre deux éléments (le " même "). " Le cycle noir " est le moment théorique du livre et le lieu d'équilibre dialectique de propositions de langage paradoxales, où affleure la possibilité et le risque de l'amuïssement. " Exister en cercle " est davantage concret et conclut la trajectoire du livre dans une écriture raréfiée.