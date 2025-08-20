Inscription
Mon antérieur visage

Pauline Von Aesch

"Mon antérieur visage" est un poème constitué de trois chapitres. " Mesure du non-être " met en tension de déprise, dans une langue abstraite, le double-sens du mot identité : ce qui singularise un individu (le visage, le nom propre) et ce qui motive une ressemblance entre deux éléments (le " même "). " Le cycle noir " est le moment théorique du livre et le lieu d'équilibre dialectique de propositions de langage paradoxales, où affleure la possibilité et le risque de l'amuïssement. " Exister en cercle " est davantage concret et conclut la trajectoire du livre dans une écriture raréfiée.

Par Pauline Von Aesch
Chez Eric Pesty

Auteur

Pauline Von Aesch

Editeur

Eric Pesty

Genre

Poésie

Mon antérieur visage

Pauline Von Aesch

Paru le 20/08/2025

96 pages

Eric Pesty

18,00 €

9782917786987
