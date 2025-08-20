Une mauvaise fille

A 10 et 13 ans, Caitlin et Olivia ont enfin l'âge de rester seules à la maison. Pendant que leurs parents sont de sortie, elles font une soirée pizza. Mais une fois couchées, un homme tourne la poignée de la porte d'entrée... Et lorsque les parents reviennent, ils trouvent le lit d'Olivia vide. Leur fille aînée a disparu. Seize ans plus tard, une femme frappe à la porte de la maison. Elle affirme qu'elle est Olivia, la fille disparue. La ressemblance est troublante et tout le monde veut désespérément croire que le cauchemar est terminé. Mais Caitlin ne parvient pas à faire confiance à cette femme qui prétend être sa soeur. Car leurs souvenirs de cette nuit-là ne concordent pas et, peu à peu, les secrets que les deux soeurs dissimulent soigneusement depuis toutes ces années refont surface. Les parents s'interrogent : ont-ils fait confiance à la mauvaise fille ?