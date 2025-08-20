Inscription
#Polar

Une mauvaise fille

Raphaëlle Pache, Dandy Smith

ActuaLitté
A 10 et 13 ans, Caitlin et Olivia ont enfin l'âge de rester seules à la maison. Pendant que leurs parents sont de sortie, elles font une soirée pizza. Mais une fois couchées, un homme tourne la poignée de la porte d'entrée... Et lorsque les parents reviennent, ils trouvent le lit d'Olivia vide. Leur fille aînée a disparu. Seize ans plus tard, une femme frappe à la porte de la maison. Elle affirme qu'elle est Olivia, la fille disparue. La ressemblance est troublante et tout le monde veut désespérément croire que le cauchemar est terminé. Mais Caitlin ne parvient pas à faire confiance à cette femme qui prétend être sa soeur. Car leurs souvenirs de cette nuit-là ne concordent pas et, peu à peu, les secrets que les deux soeurs dissimulent soigneusement depuis toutes ces années refont surface. Les parents s'interrogent : ont-ils fait confiance à la mauvaise fille ?

Par Raphaëlle Pache, Dandy Smith
Chez City Editions

|

Auteur

Raphaëlle Pache, Dandy Smith

Editeur

City Editions

Genre

Thrillers

Une mauvaise fille

Dandy Smith trad. Raphaëlle Pache

Paru le 20/08/2025

480 pages

City Editions

22,90 €

9782824630267
