Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Ton monde et le mien

Abby Jimenez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après un pari stupide, Alexis voit son monde bouleversé. La raison de ce cataclysme ? Daniel, un menuisier terriblement sexy, âgé de dix ans de moins qu'elle. Il est tout le contraire de la citadine sophistiquée qu'est Alexis et, pourtant, leur alchimie est indéniable. Alors que ses parents souhaitent qu'elle perpétue la tradition familiale et devienne une grande chirurgienne, Alexis doute de ce qu'elle attend vraiment dans sa vie. Elle n'a pas besoin d'être riche ni célèbre. Rester "simple" médecin urgentiste lui suffit amplement. Aux côtés de Daniel, elle découvre ce qui est vraiment important, toutes ces petites choses qui font le sel de la vie. Mais laisser leur relation devenir autre chose qu'une aventure sans lendemain serait très mal vu par sa famille. Avec autant de différences qui les séparent, Alexis va devoir choisir entre son monde et celui de Daniel...

Par Abby Jimenez
Chez City Editions

|

Auteur

Abby Jimenez

Editeur

City Editions

Genre

Comédie romantique et humorist

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ton monde et le mien par Abby Jimenez

Commenter ce livre

 

Ton monde et le mien

Abby Jimenez trad. Sophie Taam

Paru le 17/09/2025

304 pages

City Editions

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629483
9782824629483
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.