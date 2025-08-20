Ton monde et le mien

Après un pari stupide, Alexis voit son monde bouleversé. La raison de ce cataclysme ? Daniel, un menuisier terriblement sexy, âgé de dix ans de moins qu'elle. Il est tout le contraire de la citadine sophistiquée qu'est Alexis et, pourtant, leur alchimie est indéniable. Alors que ses parents souhaitent qu'elle perpétue la tradition familiale et devienne une grande chirurgienne, Alexis doute de ce qu'elle attend vraiment dans sa vie. Elle n'a pas besoin d'être riche ni célèbre. Rester "simple" médecin urgentiste lui suffit amplement. Aux côtés de Daniel, elle découvre ce qui est vraiment important, toutes ces petites choses qui font le sel de la vie. Mais laisser leur relation devenir autre chose qu'une aventure sans lendemain serait très mal vu par sa famille. Avec autant de différences qui les séparent, Alexis va devoir choisir entre son monde et celui de Daniel...