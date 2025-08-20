Inscription
La fille de Portofino

Siobhan Daiko

Gina a tout fait pour prendre ses distances avec sa famille. Pourtant, à la mort de son père, elle revient à Portofino, le petit port de pêche italien où elle a grandi. Au cours des vingt-cinq dernières années, rien n'a changé : l'immensité de la mer bleu azur, les petites maisons colorées avec la montage en fond... Tout la ramène à sa jeunesse. Gina réalise qu'elle va devoir affronter les fantômes de son passé. Et quand elle découvre le journal intime d'Adele, sa soeur jumelle décédée, elle exhume aussi l'histoire tragique qui a bouleversé sa famille à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire, c'est celle d'Adele, que tout le monde au village prenait pour une traîtresse parce qu'elle était tombée amoureuse d'un soldat allemand. Un amour interdit aux répercussions dramatiques et qui, des décennies plus tard, n'a pas encore livré tous ses secrets... DEUX SOEURS JUMELLES DANS LE CHAOS DE LA GUERRE. UN SECRET BOULEVERSANT.

Par Siobhan Daiko
Chez City Editions

Auteur

Siobhan Daiko

Editeur

City Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

La fille de Portofino

Siobhan Daiko trad. Jocelyne Barsse

Paru le 17/09/2025

416 pages

City Editions

8,50 €

9782824629476
