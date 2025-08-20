You Rock me Tome 1

Hibari, étudiante en graphisme, se trouve beaucoup trop sérieuse mais n'arrive pas du tout à lâcher prise, ce qui l'empêche d'avancer dans son travail. Un jour, dans le restaurant de ramen où elle travaille, elle fait la rencontre tumultueuse de Gaku, étudiant en art dans la même université et tête d'affiche dans un groupe de rock. C'est un garçon libre et fougueux, aux antipodes de ce qu'elle est, qui va complétement secouer la vie de Hibari et l'inciter à changer totalement ses habitudes...