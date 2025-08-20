Inscription
#Essais

Les Guerres de Religion

Nicolas Le Roux

Au début du XVIe siècle, certains chrétiens, " protestant " contre ce qu'ils considèrent comme des abus de Rome, ébranlent l'unité de l'Eglise. De ce conflit théologique découle une crise politique sans précédent, dont les guerres de Religion sont la traduction sanglante. Complots, attentats, massacres, guerre des mots et des images... De la mort d'Henri II à la signature de l'édit de Nantes, c'est cette histoire, douloureuse mais féconde sur le plan des idées politiques, que Nicolas Le Roux raconte avec verve, mettant au jour le rôle crucial que cette période troublée a joué dans le renforcement du pouvoir royal et dans l'avènement de la modernité. Pour les contemporains, une question s'est posée, qui n'a rien perdu de son actualité : le politique est-il un rempart suffisant contre les guerres menées au nom de la religion ?

Nicolas Le Roux
Chez Presses Universitaires de France - PUF

Auteur

Nicolas Le Roux

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Les Guerres de Religion

Nicolas Le Roux

Paru le 20/08/2025

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

9782715436046
