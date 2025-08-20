"Le ciel est immense, maman, vais-je me perdre ? " écrit Adel à sa mère en 1967. Pilote d'exception, le jeune Irakien est envoyé par l'armée de l'air pour être formé en URSS, avant de disparaître en 1974, entre Bagdad et Krasnodar. Trente ans plus tard, son neveu Taymour ne supporte plus le mystère qui entoure l'absence de cet oncle. Est-il vraiment mort en héros ? Sans relâche, Taymour va défier les silences d'une famille et d'un régime, jusqu'à s'inscrire à l'émission de recherche télévisée russe Zhdi Menya, "Attends-moi" ... Une fresque magistrale, un voyage dans les dédales d'un secret de famille, un roman pour faire revivre les disparus dans la mémoire intime et collective.