Quitter Berlioz

Emmanuel Flesch

" Son visage possédait une beauté revêche, vaguement bohémienne, qui évoquait des barres de cité, des familles nombreuses et des halls enfumés, un mélange de ruse et de fatalité. " Younes veut croire en sa dernière chance. A vingt-trois ans, il sort de prison. Sa libération anticipée est assortie d'un placement sous surveillance électronique : chaque soir, après le travail, il devra rentrer à Berlioz, la cité de son enfance. Il reprend aussitôt du service comme coursier-moto chez Panam'Expres, où il s'apprête à revoir Serge, son meilleur ami. Ils ont grandi sur la même dalle de béton. Ont fait ensemble les quatre cents coups. Et, malgré le fossé qui se creusait entre les communautés, ils sont restés fidèles l'un à l'autre. Retrouvant tour à tour ses camarades de course, la frénésie parisienne, les périls du dernier kilomètre, Younes s'accroche à cette drôle de liberté, suspendue au joug de son bracelet électronique. Jusqu'au jour où l'amour frappe à sa porte. Avec Quitter Berlioz, Emmanuel Flesch tisse une intrigue sociale haletante dans la France black-blanc-beur des années quatre-vingt-dix. Un roman grave et lumineux. Une ode à l'amitié

Quitter Berlioz

Emmanuel Flesch

Paru le 20/08/2025

256 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

9782702188972
