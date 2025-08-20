Et si votre rêve valait des millions ?

La stratégie gagnante pour faire de votre passion une entreprise prospère Quel est votre rêve ? C'est la question que Simon Squibb, entrepreneur millionnaire, a posée à des milliers d'inconnus, et les réponses se déclinent à l'infini : "Je rêve de créer des vêtements pour que les gens malades se sentent bien dans leur corps". "Je rêve de gérer une entreprise de traiteur". "Je rêve de voyager partout dans le monde et de prendre des photos". Depuis des années, Simon Squibb aide ces projets à voir le jour... et il vous donne dans ce livre tous les outils pour réaliser votre rêve. Fort de son expérience d'entrepreneur parti de rien, il vous montre comment : - surmonter les obstacles psychologiques et financiers qui vous ont jusqu'ici empêché de poursuivre vos aspirations ; - définir un business model qui limite les dépenses et maximise les gains ; - créer une communauté qui soutiendra votre projet ; - développer votre capacité à prendre des risques et à innover. Ce n'est pas juste un livre. C'est le déclic qui peut tout changer !