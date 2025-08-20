Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Et si votre rêve valait des millions ?

Simon Squibb

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La stratégie gagnante pour faire de votre passion une entreprise prospère Quel est votre rêve ? C'est la question que Simon Squibb, entrepreneur millionnaire, a posée à des milliers d'inconnus, et les réponses se déclinent à l'infini : "Je rêve de créer des vêtements pour que les gens malades se sentent bien dans leur corps". "Je rêve de gérer une entreprise de traiteur". "Je rêve de voyager partout dans le monde et de prendre des photos". Depuis des années, Simon Squibb aide ces projets à voir le jour... et il vous donne dans ce livre tous les outils pour réaliser votre rêve. Fort de son expérience d'entrepreneur parti de rien, il vous montre comment : - surmonter les obstacles psychologiques et financiers qui vous ont jusqu'ici empêché de poursuivre vos aspirations ; - définir un business model qui limite les dépenses et maximise les gains ; - créer une communauté qui soutiendra votre projet ; - développer votre capacité à prendre des risques et à innover. Ce n'est pas juste un livre. C'est le déclic qui peut tout changer !

Par Simon Squibb
Chez Marabout

|

Auteur

Simon Squibb

Editeur

Marabout

Genre

Stratégie d'entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Et si votre rêve valait des millions ? par Simon Squibb

Commenter ce livre

 

Et si votre rêve valait des millions ?

Simon Squibb

Paru le 27/08/2025

304 pages

Marabout

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501195850
9782501195850
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.