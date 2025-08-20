Stop aux crises

Gérer un enfant qui se roule par terre dans un magasin, faire face à ses crises de rage, batailler pour l'heure du coucher ou intervenir dans un conflit entre frère et soeur... Les parents doivent relever au quotidien des défis auxquels ils n'ont guère été préparés. Il existe des méthodes pour mieux comprendre les réactions de votre enfant et ainsi trouver les solutions qui permettent à chacun de sortir gagnant des situations conflictuelles. En s'appuyant sur les dernières informations scientifiques concernant la maturation du cerveau, les compétences et les besoins humains, Isabelle Filliozat vous donne toutes les clés pour ne plus jamais vous sentir démuni face aux crises de votre enfant. Parce qu'être parent, c'est compliqué... ce livre est conçu comme une véritable trousse à outils éducative ! Vous y trouverez des schémas explicatifs, des mises en situations, des témoignages de parents et des méthodes très concrètes pour savoir réagir sereinement en toute situation. Isabelle Filliozat, figure phare de la parentalité positive en France, est psychothérapeute, écrivaine et conférencière. Elle a créé les Ateliers Filliozat et accompagne depuis plus de 40 ans adultes et enfants. Elle est l'auteure de nombreux best-sellers (J'ai tout essayé ! , Au coeur des émotions de l'enfant ou L'Intelligence du coeur). llustrations de Flora Garde.