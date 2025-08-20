Inscription
#Essais

Lettres à moi-même

Marion Séclin

ActuaLitté
Dans quelques mois, quelques années, serez-vous toujours la même personne qu'aujourd'hui ? Marion Séclin vous invite à explorer 15 thèmes qu'elle a soigneusement sélectionnés, en se livrant avec sincérité et émotion. Ensuite, c'est à vous de prendre la plume. Ecrivez vos pensées, vos doutes et vos éclats de vie, puis scellez votre lettre. Oubliez-la... jusqu'au jour où vous choisirez de la rouvrir. Un jeu d'écriture intime et surprenant pour garder une trace de ce qui compte vraiment.

Par Marion Séclin
Chez Marabout

|

Auteur

Marion Séclin

Editeur

Marabout

Genre

Connaissance de soi

Commenter ce livre

 

Lettres à moi-même

Marion Séclin

Paru le 20/08/2025

64 pages

Marabout

12,90 €

ActuaLitté
9782501192705
