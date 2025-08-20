Inscription
(Notes sur) Les Rivières d'Athènes

Sylvain Maestraggi

L'agglomération d'Athènes a connu au 20e siècle une croissance urbaine extrême. Les cours d'eau ont été canalisés, recouverts, changés en boulevards ou en égouts. Confrontée depuis longtemps à la pollution atmosphérique, les rivières occupent une place irrésolue dans l'écologie de la ville. Notes sur les ruisseaux d'Athènes restitue les explorations photographiques de Sylvain Maestraggi le long de ces rivières, mettant en jeu le regard que nous portons sur le contexte urbain et la place qu'y tient la nature.

Sylvain Maestraggi
Zoème éditions

Auteur

Sylvain Maestraggi

Editeur

Zoème éditions

Genre

Thèmes photo

(Notes sur) Les Rivières d'Athènes

Sylvain Maestraggi

Paru le 20/08/2025

64 pages

Zoème éditions

18,00 €

9782493242174
