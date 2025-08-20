(Notes sur) Les Rivières d'Athènes

L'agglomération d'Athènes a connu au 20e siècle une croissance urbaine extrême. Les cours d'eau ont été canalisés, recouverts, changés en boulevards ou en égouts. Confrontée depuis longtemps à la pollution atmosphérique, les rivières occupent une place irrésolue dans l'écologie de la ville. Notes sur les ruisseaux d'Athènes restitue les explorations photographiques de Sylvain Maestraggi le long de ces rivières, mettant en jeu le regard que nous portons sur le contexte urbain et la place qu'y tient la nature.