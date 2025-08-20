Inscription
#Bande dessinée jeunesse

L'envers de nos décors

Thomas Scotto, Carole Chaix

ActuaLitté
C'est l'histoire d'une rencontre qui ne se fait pas. Celle d'une enseignante et d'un élève. Celle de la phrase de trop. Mais comment réussir à dire les mots qui nous blessent ? Un roman - BD cinématographique où il est question d'aller, coûte que coûte, vers ce qui fait du bien et de chercher le mot juste pour la juste émotion. Le 1er projet de collaboration éditoriale très attendu entre 2 artistes bien connus dans le champ de la Littérature Jeunesse.

Thomas Scotto, Carole Chaix
Chez Pourquoi pas ? (Editions du)

|

Auteur

Thomas Scotto, Carole Chaix

Editeur

Pourquoi pas ? (Editions du)

Genre

BD jeunesse divers

L'envers de nos décors

Thomas Scotto, Carole Chaix

Paru le 20/08/2025

64 pages

Pourquoi pas ? (Editions du)

15,00 €

ActuaLitté
9782487583009
© Notice établie par ORB
