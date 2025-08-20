L'envers de nos décors

C'est l'histoire d'une rencontre qui ne se fait pas. Celle d'une enseignante et d'un élève. Celle de la phrase de trop. Mais comment réussir à dire les mots qui nous blessent ? Un roman - BD cinématographique où il est question d'aller, coûte que coûte, vers ce qui fait du bien et de chercher le mot juste pour la juste émotion. Le 1er projet de collaboration éditoriale très attendu entre 2 artistes bien connus dans le champ de la Littérature Jeunesse.