Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Le goût de la Terre

Xavier Le Pichon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Xavier Le Pichon est l'un des grands acteurs de la géodynamique et de la théorie de la tectonique des plaques. Il fait ici le récit de sa vie de scientifique et de ses expéditions maritimes et sous-marines : on le suit en surface, cartographiant dorsales et Rift à travers les tempêtes et élaborant le modèle à 6 plaques, puis par 2500 m de fond, à bord d'un bathyscaphe, lors des premières explorations de la vallée du Rift révélant en direct la genèse du plancher océanique. Une aventure hors du commun, à la découverte des failles confortant la théorie du mouvement des plaques tectoniques. Les chapitres scientifiques composent les mémoires d'un scientifique, entre récits d'expédition, chapitres plus théorique traitant de la prévision des séismes et de ses difficultés, de l'histoire de la planète et du changement climatique, ou encore de la démographie : récits captivants permettent de se représenter concrètement le mouvement des plaques terrestres et ses conséquences, ainsi que l'évolution du climat et ses effets sur la vie humaine. Mais ce livre a aussi d'autres composantes et comporte des réflexions plus générales, empruntant parfois à la philosophie, à la littérature, et souvent à la religion et à la spiritualité. Le chapitre 4 convoque des " grands témoins " (Proust, Dostoïevski, Beethoven, etc.) pour évoquer ce que Teilhard de Chardin nomme la conscience cosmique, ou le " goût de la Terre ", qui donne son titre au livre et en irrigue le contenu à partir du prologue. Le chapitre suivant (5) traite de l'extase liée à cette conscience cosmique, qu'elle soit induite par des substances psychoactives (champignons, LSD, etc.) ou liée à une extase mystique ou à un sentiment de communion avec la nature. Certains chapitres mêlent ainsi à la dimension biographique des aspects religieux et des réflexions sur l'hominisation (apparition de la vie sexuée, empathie et sympathie). La rencontre avec des hommes de pouvoir amène des considérations sur la solitude des puissants et sur le rapport au pouvoir induit par le passé néolithique de l'espèce - avec des analyses sur l'histoire des sociétés humaines ponctuées par trois " pôles " : Athènes, Extrême-Orient, Jérusalem. Dans plusieurs chapitres, l'auteur entreprend de relier l'histoire " scientifique " du monde aux contenus bibliques et à la théologie. Il propose notamment une histoire biologique reposant sur l'idée de néoténie expliquant la " conscience cosmique " et établissant des liens avec les Evangiles. Teilhard de Chardin est là aussi une référence constante.

Par Xavier Le Pichon
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Xavier Le Pichon

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Géologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le goût de la Terre par Xavier Le Pichon

Commenter ce livre

 

Le goût de la Terre

Xavier Le Pichon

Paru le 20/08/2025

Editions Odile Jacob

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782415012526
9782415012526
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.