#Album jeunesse

Waaaargh, je fais tout seul !

Mim, Thierry Bedouet

ActuaLitté
Aujourd'hui, Nino Dino veut tout faire tout seul : sa tartine de sève du petit déjeuner, se laver les dents et le museau... Il voudrait même aller à l'école sans ses parents ! Un album sur le besoin d'autonomie des enfants Nino Dino voudrait déjà savoir tout faire tout seul, sans l'aide de ses parents... Un album qui met en lumière les envies d'autonomie des enfants, pour les accompagner dans cette découverte. Nino Dino le héros des 3-6 ans Nino Dino est un petit héros aux grandes émotions, qui ressemble à ses lecteurs. C'est à cet âge que les enfants aiment les héros miroir. Et quel plaisir de devenir grand avec Nino Dino ! Un album pour devenir grand Une petite histoire qui sort juste avant la rentrée, où les enfants ont souvent envie d'être plus autonomes et de tout faire tout seul !

Par Mim, Thierry Bedouet
Chez Editions Milan

Auteur

Mim, Thierry Bedouet

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan

Waaaargh, je fais tout seul !

Mim, Thierry Bedouet

Paru le 20/08/2025

24 pages

Editions Milan

6,90 €

9782408060893
