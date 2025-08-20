Inscription
#Album jeunesse

Les voitures

François Foyard

Mes docs en forme - Les voitures, un petit imagier documentaire tout-carton en forme de tracteur pour les enfants dès 3 ans. Un format spécial petites mains Un petit format spécialement pensé pour les mains des enfants de 3 ans. Un objet solide et ultramaniable, avec ses pages cartonnées résistantes et faciles à tourner. Un livre à glisser dans le sac pour la journée. On peut l emmener partout avec soi. Une forme originale et attractive Un livre dont la couverture et les pages intérieures ont une forme arrondie, comme une voiture, pour identifier facilement le sujet et attiser la curiosité de l'enfant. A l'intérieur, une centaine d illustrations, légendées sur fond blanc pour une meilleure lisibilité, offrent un vocabulaire riche et précis pour apprendre l'univers fascinant des voitures. Un imagier documentaire très riche Organisé en doubles pages thématiques, le livre permet à l enfant de découvrir petit à petit les parties de la voiture, les différents modèles, des plus anciens aux plus récents, et les courses automobiles. En page de gauche, les multiples vignettes invitent à picorer les informations. En page de droite, une grande scène est à explorer pour glaner quelques indications supplémentaires. Un livre à emporter, à regarder, à manipuler, à explorer sans jamais se lasser.

Par François Foyard
Chez Editions Milan

|

Auteur

François Foyard

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres encyclopédies (3 à 6 an

Les voitures

François Foyard

Paru le 20/08/2025

12 pages

Editions Milan

7,90 €

9782408060879
