Entre mes deux maisons

"Une semaine chez Maman, une semaine chez Papa. Une semaine, c'est long, parfois. Sept jours, presque des millions de secondes ! Pour aider le temps à passer plus vite, j'ai tendu un fil entre mes deux vies". Une histoire tendre et poétique sur une situation vécue par de nombreux enfants : la garde alternée. Un quotidien entre deux maisons Après la séparation de ses parents, une petite fille a tendu un fil invisible entre ses deux maisons. Ce fil imaginaire est celui sur lequel elle doit, tous les samedis, s'aventurer comme une petite funambule pour gérer comme elle peut ses émotions de petite fille en résidence alternée... Ce fil imaginaire relie deux maisons, deux façons de s'habiller, de manger, de s'amuser, de faire ses devoirs... Mais c'est aussi sur ce fil que s'expriment le chagrin de la séparation, la joie de retrouver celui qui a manqué, la gêne des adultes obligés de se parler sur le pas de la porte, et même l'espoir insensé d'une paix entre les deux parents... Un album juste et poétique, ancré dans la réalité A travers le regard d'une petite fille, l'autrice décrit avec tendresse et poésie le quotidien d'une parentalité éclatée. Le lecteur découvrira, sans jugement ni pathos, les joies, les peines, les interrogations ou encore les espoirs de cette petite fille aux parents divorcés. Le ton juste et sincère permettra aux parents et aux enfants vivant cette situation de s'identifier aux personnages et de retrouver des morceaux de leur propre vie. Une histoire imaginée et illustrée par deux figures de la littérature jeunesse Autrice de romans, d'albums et de bandes dessinées, Séverine Vidal a publié des dizaines d'ouvrages et remporté de nombreux prix et distinctions. Illustrateur de talent, Louis Thomas travaille en France et à l'étranger pour de nombreuses maisons d'édition (Milan, Bayard, L'Ecole des loisirs...) et productions de cinéma (Pixar, Universal, Sony Pictures...).