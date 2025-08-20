Fallen Zeus - Le Dieu Suprême et l'esclave Tome 4

Il y a 2500 ans, au coeur de la Grèce... Avec l'aide de Tyet, le dieu Zeus cherche à regagner sa place sur l'Olympe après avoir été emprisonné pendant mille ans par ses enfants. Alors qu'ils sont sur le bateau censés les ramener à Athènes, Asclépios assassine le jeune esclave et l'envoie directement dans la Douât, le monde des morts égyptien. Alors que Tyet nage en pleine confusion, le dieu égyptien Seth vient à sa rencontre : le garçon va vite découvrir que Zeus s'est fait des ennemis bien au-delà des frontières grecques... Une immersion captivante et à couper le souffle au coeur d'une mythologie grecque réinventée !