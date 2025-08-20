Magu, God of Destruction T09

Ruru a été enlevée par l'ordre des chevaliers saints ! Heureusement, tous ses amis sont décidés à la libérer, y compris Izuma, qui a bien changé à son contact. L'heure de la confrontation finale a sonné ! Mais celle-ci pourrait bien être plus brève que prévu, car pour la jeune mortelle et le dieu éternel, la vie quotidienne a tôt fait de reprendre son cours... De grands changements se profilent à l'horizon, dans cet ultime volume de Magu, God of Destruction !