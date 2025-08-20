Inscription
#Manga

Magu, God of Destruction T09

Kei Kamiki, Yohan Leclerc, Studio Charon

ActuaLitté
Ruru a été enlevée par l'ordre des chevaliers saints ! Heureusement, tous ses amis sont décidés à la libérer, y compris Izuma, qui a bien changé à son contact. L'heure de la confrontation finale a sonné ! Mais celle-ci pourrait bien être plus brève que prévu, car pour la jeune mortelle et le dieu éternel, la vie quotidienne a tôt fait de reprendre son cours... De grands changements se profilent à l'horizon, dans cet ultime volume de Magu, God of Destruction !

Par Kei Kamiki, Yohan Leclerc, Studio Charon
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Kei Kamiki, Yohan Leclerc, Studio Charon

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

Magu, God of Destruction T09

Kei Kamiki trad. Yohan Leclerc

Paru le 20/08/2025

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

ActuaLitté
9782384964284
