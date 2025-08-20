Pichi Pichi Pitch Aqua Tome 4

Le jour de ses 17 ans, Lukia a appris qu'elle faisait partie d'une lignée de princesses sirènes. Alors qu'elle tente de sauver Kurosuna, qui a foncé tête baissée dans l'antre de Roland après avoir vu ses pouvoirs de panthalassien s'éveiller, Lukia s'apprête à découvrir l'étendue de ses propres pouvoirs. Kurosuna est-il prêt à faire face à la vérité qui se cache derrière son passé pour sauver sa bien-aimée ? Découvrez la suite de Pichi Pichi Pitch et retrouvez la nouvelle génération qui prend la relève pour perpétuer la légende des sirènes ! ?