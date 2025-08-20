Medalist Tome 10

Inori est désormais passée en catégorie junior. Bien qu'elle ne soit pas parvenue à se hisser sur le podium du championnat du Japon, sa prestation acharnée et à ses compétences techniques lui ont permis de faire remarquer par la fédération nationale qui l'a sélectionnée pour intégrer les Espoirs du pays ! Les résultats qu'elle obtiendra aux prochains championnats du Japon ainsi qu'au Grand Prix Junior seront déterminants pour la faire grimper au sommet de sa catégorie. Quoi qu'il en soit, son objectif est toujours le même : décrocher l'or !