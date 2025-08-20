Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Medalist Tome 10

Tsurumaikada, Claire Olivier, Studio Charon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Inori est désormais passée en catégorie junior. Bien qu'elle ne soit pas parvenue à se hisser sur le podium du championnat du Japon, sa prestation acharnée et à ses compétences techniques lui ont permis de faire remarquer par la fédération nationale qui l'a sélectionnée pour intégrer les Espoirs du pays ! Les résultats qu'elle obtiendra aux prochains championnats du Japon ainsi qu'au Grand Prix Junior seront déterminants pour la faire grimper au sommet de sa catégorie. Quoi qu'il en soit, son objectif est toujours le même : décrocher l'or !

Par Tsurumaikada, Claire Olivier, Studio Charon
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Tsurumaikada, Claire Olivier, Studio Charon

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Medalist Tome 10 par Tsurumaikada, Claire Olivier, Studio Charon

Commenter ce livre

 

Medalist Tome 10

Tsurumaikada trad. Claire Olivier

Paru le 20/08/2025

194 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384963997
9782384963997
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.