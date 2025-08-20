Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

L'Application des peines

Didier Castino

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est aujourd'hui ou peut-être demain qu'Edouard Bonnefoy sortira de prison. D'elle, il connaît tout : les codes, les personnages, les odeurs, les sons. Il a déjà été incarcéré à cinq reprises. Mais à quarante ans, Edouard veut y croire, ce séjour sera le dernier. Car dehors, il y a un père honteux à reconquérir, un fils presque inconnu à retrouver, un frère si parfait à affronter. C'est cette histoire et ses échos infinis qu'il raconte à Hervé, l'écrivain avec lequel il a lié une étonnante amitié. Alors, des mondes opposés peuvent enfin se rencontrer

Par Didier Castino
Chez Les Avrils

|

Auteur

Didier Castino

Editeur

Les Avrils

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Application des peines par Didier Castino

Commenter ce livre

 

L'Application des peines

Didier Castino

Paru le 20/08/2025

220 pages

Les Avrils

21,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383110439
9782383110439
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.