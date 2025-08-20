L'Application des peines

C'est aujourd'hui ou peut-être demain qu'Edouard Bonnefoy sortira de prison. D'elle, il connaît tout : les codes, les personnages, les odeurs, les sons. Il a déjà été incarcéré à cinq reprises. Mais à quarante ans, Edouard veut y croire, ce séjour sera le dernier. Car dehors, il y a un père honteux à reconquérir, un fils presque inconnu à retrouver, un frère si parfait à affronter. C'est cette histoire et ses échos infinis qu'il raconte à Hervé, l'écrivain avec lequel il a lié une étonnante amitié. Alors, des mondes opposés peuvent enfin se rencontrer