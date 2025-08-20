Inscription
Le Désir dans la cage

Alissa Wenz

Paris, 1865. Dans l'appartement des Bonis, personne ne touche au piano. Pourtant à sept ans, Mélanie s'y aventure seule, tente, apprend. Bientôt elle entre au Conservatoire, côtoie Debussy, Satie, signe ses premières composition Mel - un prénom d'homme - et rencontre le chanteur Amédée-Louis Hettich. Ensemble, ils créent. Plus que tout, ils s'aiment. Mais les parents de Mélanie préfèrent pour elle un mariage avec un industriel fortuné. Un siècle nouveau recouvre l'ancien ; Mel se débat, court, ment, souffre, s'obstine entre raison et passion. Et jusqu'à son dernier souffle, invente sa musique.

Par Alissa Wenz
Chez Les Avrils

Auteur

Alissa Wenz

Editeur

Les Avrils

Genre

Littérature française

Le Désir dans la cage

Alissa Wenz

Paru le 20/08/2025

280 pages

Les Avrils

22,00 €

9782383110408
