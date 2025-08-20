Inscription
#Roman étranger

Anima, une pastorale sauvage

Kapka Kassabova, Morgane Saysana

Sur les hauts plateaux, Kapka Kassabova accompagne des femmes et des hommes dévoués aux animaux. Chiens, chevaux, moutons rythment leur quotidien éprouvant. Kapka Kassabova se remémore le mode de vie ancien de la transhumance, regarde le monde en train de brûler littéralement au pied de la montagne et se demande si la solution pour rendre le monde habitable n'est pas ici, dans ce lien immémorial entre la nature sauvage et l'homme. Confrontée aux besoins des animaux, à leur tendresse, aux difficultés de cette vie pastorale moderne, elle nous rappelle à nous-mêmes et à ce que nous sommes originellement. Grande écrivaine de la nature, Kapka Kassabova livre un récit magistral et urgent sur la nécessité de repenser notre rapport au vivant.

Kapka Kassabova, Morgane Saysana

Marchialy

Littérature anglo-saxonne

Anima, une pastorale sauvage

Paru le 20/08/2025

576 pages

24,00 €

9782381340579
