#Roman francophone

Six jours à Bombay

Florence Moreau, Alka Joshi

En 1937, la célèbre peintre Mira Novak a été admise à l'hôpital de Bombay où travaille Sona en tant qu'infirmière. Rêvant d'une vie plus libre, elle s'est tout de suite lié d'amitié avec cette femme à l'existence rocambolesque qui est, comme elle, indienne par sa mère et européenne par son père. Mais quand Mira est retrouvée morte, les soupçons se portent immédiatement sur Sona. Elle découvre alors que Mira lui a confié une mission dans un mot cryptique : partir en Europe et remettre des tableaux à d'anciens amis et amants. En suivant les traces de la peintre dans une Europe menacée par la guerre, Sona découvre de sombres secrets qui pourrait l'aider à mieux comprendre sa propre identité... Par l'autrice du best-seller La Tatoueuse de Jaipur, Grand Prix du roman historique 2022. "Un merveilleux récit de voyage et un cheminement intérieur poignant. Alka Joshi est si talentueuse ! " Kate Quinn, autrice du Réseau Alice et du Code Rose, Grand Prix du roman historique 2023

Par Florence Moreau, Alka Joshi
Chez Hauteville Editions

|

Auteur

Florence Moreau, Alka Joshi

Editeur

Hauteville Editions

Genre

XXe siècle

Six jours à Bombay

Alka Joshi trad. Florence Moreau

Paru le 20/08/2025

448 pages

Hauteville Editions

19,95 €

9782381229409
