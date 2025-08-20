La petite boutique vintage de Primrose Hill

Il n'est jamais trop tard pour une seconde chance... A trente ans, Sophy en a marre de Londres et rêve de déménager en Australie pour retrouver ses grands-parents. Mais le billet d'avion, même un aller simple, est hors de prix ! D'autant plus que Sophy se retrouve, du jour au lendemain, sans emploi, obligée de squatter le canapé de sa mère. Quand son père lui propose un boulot dans sa boutique de robes vintage de Primrose Hill, elle accepte, espérant ainsi mettre assez de côté pour partir. Mais à sa grande surprise, la boutique recèle de véritables trésors et Sophy commence alors à tomber amoureuse de la mode vintage. Et puis il y a Charles, le séduisant joaillier, qui pourrait bien bouleverser tous ses plans... La nouvelle comédie romantique d'Annie Darling, drôle et attendrissante, qui ravira les fans de Jenny Colgan. "La plus réjouissante, délicieuse, romantique des histoires. Ce livre est un vrai petit bijou. Il m'a fait vibrer le coeur et m'a captivée jusqu'à la dernière page". Cressida McLaughlin "Un livre aussi charmant que savoureux... Quelle magnifique histoire d'amour". Marian Keyes "C'est le roman feel good à lire cet été. Avec sa galerie de fabuleux personnages, cette histoire aussi chaleureuse que charmante, vous enchantera". Nina Pottell