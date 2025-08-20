Elevée dans un orphelinat de Moscou jusqu'à son adoption par deux officiers, Ekaterina Yegorova, 25 ans, étudie à Montréal à l'université McGill sous le nom de Nina Palester. Entraînée par ses parents pour devenir un agent des services russes, la jeune femme s'interroge sur le sens de cette vie de mensonges, jusqu'à ce qu'une première mission lui soit enfin confiée. Avec Yuri, son petit ami officiel, elle doit se rendre au G7 près de Québec, afin de récupérer une clé USB. Mais l'Américain qui doit leur remettre la clé tente de s'en débarrasser. Et le lendemain, une explosion fait plusieurs morts. Yuri disparaît dans le chaos ambiant, tandis que Nina parvient à s'enfuir. Mais de retour à Montréal, elle découvre que ses parents se sont eux aussi volatilisés... Un roman d'espionnage brillant, distingué pour ses qualités cinématographiques par la ScreenCraft Cinematic Book Competition aux Etats-Unis en 2024. Québécoise, Chloé Archambault a été avocate avant de devenir écrivaine. Alias Nina P. est son premier roman publié en France.