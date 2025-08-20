Inscription
#Roman étranger

Big Chief

Johanne Le Ray, Jon Hickey

Traduit de l'américain par Johanne Le Ray Peu de temps après son retour dans la réserve Passage Rouge dont il est originaire, Mitch et son ami d'enfance, Mack, tentent leur chance et emportent la présidence du conseil tribal pour Mack. Mais alors que les nouvelles élections approchent, leur autorité est menacée par la candidature d'une activiste et politicienne expérimentée. Leur situation est d'autant plus compliquée que sa campagne est soutenue par Joe Beck, père adoptif de Mack et mentor de Mitch, et sa fille Layla, amour de jeunesse de Mitch. A une semaine du vote, les liens se tendent et la lutte pour le pouvoir entraîne une spirale de trahison, de mensonges et de violence. Au coeur de cette tempête, Mitch va devoir décider de l'orientation qu'il veut donner à sa vie et de son implication pour une tribu qui ne l'a jamais vraiment considéré comme l'un des siens. Big Chief est l'histoire d'une quête : celle d'un individu sans racines et celle d'un peuple en manque de souveraineté.

Par Johanne Le Ray, Jon Hickey
Chez Gallmeister

Auteur

Johanne Le Ray, Jon Hickey

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

Big Chief

Jon Hickey trad. Johanne Le Ray

Paru le 20/08/2025

450 pages

Gallmeister

25,50 €

9782351783498
