Le Rouge et le noir en BD

Le chef-d'oeuvre de Stendhal en bande dessinée ! Jeune homme de 19 ans d'origine modeste mais instruit et ambitieux, Julien Sorel est engagé comme précepteur des enfants de M. de Rénal, maire de la ville de Verrières. Il parvient peu à peu à séduire Mme de Rénal, mais lorsque le fils de la jeune femme bourgeoise tombe gravement malade, elle croit au châtiment divin et est prise de remords. M. de Rénal ayant reçu une lettre anonyme dénonçant la liaison amoureuse de sa femme, le jeune précepteur est chassé de la maison...