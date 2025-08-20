Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Le Rouge et le noir en BD

Jean-Blaise Djian, Toni Fezjula, Stendhal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le chef-d'oeuvre de Stendhal en bande dessinée ! Jeune homme de 19 ans d'origine modeste mais instruit et ambitieux, Julien Sorel est engagé comme précepteur des enfants de M. de Rénal, maire de la ville de Verrières. Il parvient peu à peu à séduire Mme de Rénal, mais lorsque le fils de la jeune femme bourgeoise tombe gravement malade, elle croit au châtiment divin et est prise de remords. M. de Rénal ayant reçu une lettre anonyme dénonçant la liaison amoureuse de sa femme, le jeune précepteur est chassé de la maison...

Par Jean-Blaise Djian, Toni Fezjula, Stendhal
Chez Glénat

|

Auteur

Jean-Blaise Djian, Toni Fezjula, Stendhal

Editeur

Glénat

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Rouge et le noir en BD par Jean-Blaise Djian, Toni Fezjula, Stendhal

Commenter ce livre

 

Le Rouge et le noir en BD

Jean-Blaise Djian, Toni Fezjula

Paru le 20/08/2025

56 pages

Glénat

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344070260
9782344070260
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.