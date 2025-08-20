Inscription
#Beaux livres

Meuse

Petit Futé

ActuaLitté
La Meuse, un département aux multiples facettes, est une destination incontournable pour les amateurs de nature et de culture. Entre collines verdoyantes et rivières sinueuses, la Meuse offre une multitude d'activités. Les passionnés d'histoire découvriront les vestiges de la Première Guerre mondiale à Verdun, avec des sites marquants comme le Mémorial et le champ de bataille. Les amoureux de nature profiteront quant à eux de randonnées pittoresques dans le Parc naturel régional de Lorraine, un havre de paix pour observer la faune et la flore locales. Ne manquez pas de visiter les charmants villages comme Bar-le-Duc et Saint-Mihiel, où l'architecture médiévale et les ruelles pavées vous plongeront dans un autre temps. La Meuse allie découvertes culturelles et plaisirs de la nature, promettant un séjour inoubliable.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Lorraine

Meuse

Petit Futé

Paru le 14/08/2025

Nouvelles éditions de l'Université

6,95 €

ActuaLitté
9782305124377
