Petit Futé Autour de Lyon

Petit Futé

ActuaLitté
La grande métropole de Lyon se trouve au coeur d'un ensemble de terroirs incroyablement riches. En allant vers le Nord, on arrive dans le Beaujolais et ses célèbres vignes, qui bordent de charmants villages aux traditions culinaires très riches. Si on se dirige vers l'Est, on s'approche de l'Ain où les villages de charme cultivent eux aussi les habitudes culinaires de la région avec ses quenelles de brochet et où les premiers reliefs attirent de nombreux randonneurs. Vers le Sud, la Vallée du Rhône et ses vergers tracent la route des vacances et du fleuve royal. En passant par la vallée du Gier, on découvre les Côteaux du Lyonnais qui offre aussi de nombreux plaisirs culinaires et naturels.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Guides de Lyon

Petit Futé Autour de Lyon

Petit Futé

Paru le 20/08/2025

Nouvelles éditions de l'Université

11,95 €

ActuaLitté
9782305123837
