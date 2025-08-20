Inscription
Petit Futé Autour de Toulouse

Petit Futé

ActuaLitté
Traversée par la Garonne, la ville rose a de nombreuses qualités. Bien sûr, c'est le coeur de l'industrie aérospatiale, mais c'est aussi, en bonne capitale occitane, une ville de rugby, sans oublier ses traditions culinaires. Les vignes des cépages Syrah ou Cabernet longent les sentiers pour arriver au pied des forteresses cathares et des édifices romans, sur les pas de d'Artagnan ou de Saint-Jacques de Compostelle. Dans les départements qui l'entourent, on peut trouver le musée Ingres de Montauban et son fameux violon, la splendide abbaye romane de Moissac sans oublier les grottes préhistoriques de l'Ariège et la cité médiévale de Mirepoix.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Midi-Pyrénées

Petit Futé Autour de Toulouse

Petit Futé

Paru le 20/08/2025

Nouvelles éditions de l'Université

11,95 €

ActuaLitté
9782305123110
© Notice établie par ORB
