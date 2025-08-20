Petit Futé Autour de Toulouse

Traversée par la Garonne, la ville rose a de nombreuses qualités. Bien sûr, c'est le coeur de l'industrie aérospatiale, mais c'est aussi, en bonne capitale occitane, une ville de rugby, sans oublier ses traditions culinaires. Les vignes des cépages Syrah ou Cabernet longent les sentiers pour arriver au pied des forteresses cathares et des édifices romans, sur les pas de d'Artagnan ou de Saint-Jacques de Compostelle. Dans les départements qui l'entourent, on peut trouver le musée Ingres de Montauban et son fameux violon, la splendide abbaye romane de Moissac sans oublier les grottes préhistoriques de l'Ariège et la cité médiévale de Mirepoix.