Petit Futé Jura

Le Petit Futé vous invite à découvrir le cadre naturel exceptionnel du Jura depuis le Doubs jusqu'à la Haute-Saône, en passant par la Suisse voisine et le massif dans son ensemble. Caractérisé par ses "plateaux" , le département présente de multiples plaines et étangs, une vue à couper le souffle depuis les hauteurs, mais aussi un vignoble réputé et une région des lacs impressionnante. Ces espaces sont recouverts de forêts de résineux ou de feuillus, mais aussi de champs à la flore variée qui donne des typicités aux délicieux comté, morbier et bleu de Gex... Villages, bourgs ou villes présentent un riche patrimoine qui vous plongera dans l'histoire mouvementée de ce coin de France dont certaines figures ont marqué la grande Histoire de notre pays. Le massif jurassien vous étonnera par sa diversité et vous réserve de multiples surprises !