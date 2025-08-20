Côte belge

Avec ses 67 kilomètres de plages de sable fin, le littoral belge est une destination dont le charme est bien connu des touristes belges. De Knokke-Heist, élégante et huppée, à La Panne, plus sauvage et familiale, chaque station balnéaire offre une atmosphère unique. Prenez le tram du littoral, le plus long du monde, pour parcourir la côte en admirant les dunes et les horizons infinis. Ostende, la "reine des plages" , séduit par ses musées, ses fresques de street art et son ambiance portuaire authentique. Les amateurs de nature préfèreront les vastes réserves protégées du Zwin et de Westhoek, parfaites pour observer la faune et respirer l'air marin. Et côté gourmandise, impossible de passer à côté des moules-frites et des gaufres généreuses. Le littoral belge n'attend que vous pour une escapade vivifiante et surprenante.