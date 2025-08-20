Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Flashcards concours IADE

Julie Violet, Michaël Mimouni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec le format des flashcards optimisez vos révisions du concours IADE. Colorées synthétiques et pratiques ces fiches vous permettront un travail de mémorisation simple et efficace des savoirs attendus. L'Infirmier anesthésiste diplômé d'Etat (IADE) est un infirmier spécialisé dans les domaines de l'anesthésie de la réanimation des soins d'urgence et de la prise en charge de la douleur. Pour entrer en école d'IADE il faut réussir un concours d'accès très exigeant qui comprend : - une épreuve écrite d'admissibilité qui permet de tester les connaissances scientifiques et professionnelles du candidat - une épreuve orale d'admission sur le raisonnement clinique les compétences développées et le projet professionnel. Ce Flashcards propose plus de 250 cartes de révision sur les 18 thématiques abordées lors du concours : Cellules et fonctions - Etape de la vie - Equilibres acidobasiques et hydroélectrolytiques - Hygiène et Infectiologie - Législation éthique déontologie - pharmacologie et prescription - Sang - Sécurité et vigilances - Situations d'urgence - Système cardiovasculaire - Système digestif - Système endocrinien - Système Immunitaire - Système locomoteur - Système neurologique - Système rénal - Système respiratoire - Transfusion. Le format recto-verso des flashcards est optimal pour des révisions seul ou en groupe afin de solidifier et automatiser ses connaissances en vue de l'examen. A destination des infirmiers titulaires d'un diplôme d'IDE justifiant d'une expérience de deux ans cet ouvrage complet et pratique est l'outil idéal pour réviser et réussir le concours IADE. Julie Violet est infirmière anesthésiste (IADE) dans un hôpital de région parisienne présente sur les réseaux @julie ficheside (50k abonnés) et créatrice du site internet fiches-ide. fr Michael Mimouni est infirmier anesthésiste (IADE) dans une clinique de Toulouse présent sur les réseaux @mikanesthésie (78k abonnés) et créateur du site internet prepaconcoursiade. com

Par Julie Violet, Michaël Mimouni
Chez Elsevier Masson

|

Auteur

Julie Violet, Michaël Mimouni

Editeur

Elsevier Masson

Genre

Infirmiers anesthésistes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Flashcards concours IADE par Julie Violet, Michaël Mimouni

Commenter ce livre

 

Flashcards concours IADE

Julie Violet, Michaël Mimouni

Paru le 20/08/2025

192 pages

Elsevier Masson

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782294788994
9782294788994
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.