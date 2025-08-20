Flashcards concours IADE

Avec le format des flashcards optimisez vos révisions du concours IADE. Colorées synthétiques et pratiques ces fiches vous permettront un travail de mémorisation simple et efficace des savoirs attendus. L'Infirmier anesthésiste diplômé d'Etat (IADE) est un infirmier spécialisé dans les domaines de l'anesthésie de la réanimation des soins d'urgence et de la prise en charge de la douleur. Pour entrer en école d'IADE il faut réussir un concours d'accès très exigeant qui comprend : - une épreuve écrite d'admissibilité qui permet de tester les connaissances scientifiques et professionnelles du candidat - une épreuve orale d'admission sur le raisonnement clinique les compétences développées et le projet professionnel. Ce Flashcards propose plus de 250 cartes de révision sur les 18 thématiques abordées lors du concours : Cellules et fonctions - Etape de la vie - Equilibres acidobasiques et hydroélectrolytiques - Hygiène et Infectiologie - Législation éthique déontologie - pharmacologie et prescription - Sang - Sécurité et vigilances - Situations d'urgence - Système cardiovasculaire - Système digestif - Système endocrinien - Système Immunitaire - Système locomoteur - Système neurologique - Système rénal - Système respiratoire - Transfusion. Le format recto-verso des flashcards est optimal pour des révisions seul ou en groupe afin de solidifier et automatiser ses connaissances en vue de l'examen. A destination des infirmiers titulaires d'un diplôme d'IDE justifiant d'une expérience de deux ans cet ouvrage complet et pratique est l'outil idéal pour réviser et réussir le concours IADE. Julie Violet est infirmière anesthésiste (IADE) dans un hôpital de région parisienne présente sur les réseaux @julie ficheside (50k abonnés) et créatrice du site internet fiches-ide. fr Michael Mimouni est infirmier anesthésiste (IADE) dans une clinique de Toulouse présent sur les réseaux @mikanesthésie (78k abonnés) et créateur du site internet prepaconcoursiade. com