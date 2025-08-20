Inscription
Les troubles hydroélectrolytiques

Marie-Nöelle Peraldi, Bruno Hurault de Ligny

A destination des étudiants internes et jeunes praticiens la collection ' Elsevier Facile ' aide à comprendre les mécanismes physiopathologiques les techniques ou les bilans diagnostiques complexes qui font partie des connaissances de base que doivent connaître les praticiens. Les désordres hydroélectrolytiques et les anomalies acido-basiques fréquemment rencontrés en pratique clinique et parfois en situation d'urgence sont souvent réputés hermétiques aux cliniciens. Pourtant leur description clinique et l'analyse de leur mécanisme avec l'aide de quelques examens simples - tels que les ionogrammes sanguin et urinaire ou la gazométrie - permettent leur approche diagnostique. L'objectif de ce livre est de décrire l'ensemble des désordres hydroélectrolytiques afin de favoriser une meilleure prise en charge clinique et une orientation thérapeutique adaptée. Cette 2e édition a été enrichie d'un nombre important d'exercices d'application clinique. Un chapitre a également été consacré aux anomalies hydroélectrolytiques les plus fréquemment observées en oncologie. POINTS CLES - Les bases physiologiques indispensables à leur compréhension - Les situations pathologiques et le traitement - Les nombreux schémas explicatifs Bruno Hurault de Ligny est ancien professeur des Universités et praticien hospitalier dans le service de néphrologie dialyse et transplantation rénale au CHU de Caen. Marie-Noëlle Peraldi est professeur des Universités et praticien hospitalier dans le service de néphrologie et transplantation rénale à l'hôpital Necker à Paris.

Par Marie-Nöelle Peraldi, Bruno Hurault de Ligny
Chez Elsevier Masson

Auteur

Marie-Nöelle Peraldi, Bruno Hurault de Ligny

Editeur

Elsevier Masson

Genre

Urologie, néphrologie

Les troubles hydroélectrolytiques

Marie-Nöelle Peraldi, Bruno Hurault de Ligny

Paru le 20/08/2025

320 pages

Elsevier Masson

28,00 €

9782294788598
