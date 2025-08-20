Il était une fois une ourse brune qui vivant dans la forêt avec ses deux oursons, Roussot et Brunet. Et voilà qu'un jour, Roussot lui a dit : "Hé ! Maman, maintenant qu'on est grands, mon frère et moi, on voudrait partir". Roussot et Brunet ont marché jusqu'au bout de la forêt. Là, ils se sont assis et ont ouvert leurs baluchons préparés par Ourse Brune : une belle tranche de saumon et un pot de miel. Hum ! Que c'était bon ! Gloutons comme ils sont, Roussot et Brunet ont tout dévoré. Tout ! Le lendemain, après avoir tant et tant marché, les deux oursons trouvent un fromage tout rond. Ils ont bien envie de le manger, mais comment le partager ? Renard, qui passe par là, a une solution...