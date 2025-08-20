Tenir debout

" Se pourrait-il que ce soit ça, Cette bête noire qui remue dans ma poitrine Piétine, déchire, ronge tout autour d'elle, Avec la férocité d'une hyène, Ne me laissant qu'un trou béant dans le coeur Et une sécheresse dans la gorge ? La culpabilité... Se pourrait-il que ce soit ça, Aimer malgré soi ? Aimer mal Aimer sans savoir pourquoi Aimer... " Mélissa Da Costa nous plonge au coeur de l'intimité d'un couple en miettes et affronte, avec une force inouïe, la réalité de l'amour, du désespoir, et la soif de vivre, malgré les épreuves. Un succès complètement mérité. Augustin Trapenard, La Grande Librairie. Mélissa Da Costa, la jeune romancière qui chamboule tout. Mohammed Aïssaoui, Le Figaro littéraire.