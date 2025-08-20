Inscription
#Roman francophone

Tenir debout

Mélissa Da Costa

" Se pourrait-il que ce soit ça, Cette bête noire qui remue dans ma poitrine Piétine, déchire, ronge tout autour d'elle, Avec la férocité d'une hyène, Ne me laissant qu'un trou béant dans le coeur Et une sécheresse dans la gorge ? La culpabilité... Se pourrait-il que ce soit ça, Aimer malgré soi ? Aimer mal Aimer sans savoir pourquoi Aimer... " Mélissa Da Costa nous plonge au coeur de l'intimité d'un couple en miettes et affronte, avec une force inouïe, la réalité de l'amour, du désespoir, et la soif de vivre, malgré les épreuves. Un succès complètement mérité. Augustin Trapenard, La Grande Librairie. Mélissa Da Costa, la jeune romancière qui chamboule tout. Mohammed Aïssaoui, Le Figaro littéraire.

Par Mélissa Da Costa
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Mélissa Da Costa

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Commenter ce livre

 

Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782253251712
9782253251712
© Notice établie par ORB
plus d'informations

