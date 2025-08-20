Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

J'ai péché, péché dans le plaisir

Abnousse Shalmani

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Téhéran, 1956. Lors d'une lecture de ses poèmes, Forough Farrokhzad, vingt ans, égérie des milieux littéraires iraniens, rencontre un jeune homme qui bouleverse sa vie. Pour elle, Cyrus traduit en persan les oeuvres de Pierre Louÿs, décrit le poète et son grand amour, Marie de Régnier. Bridée par son mari, sa famille et les moeurs de son pays, Forough entrevoit l'existence de ses rêves. Gracieuse, intelligente, perverse, Marie est l'une des reines de la Belle Epoque. Admirée du Tout-Paris artistique pour ses écrits, elle collectionne amants et maîtresses. Avec Louÿs, son mari Henri de Régnier, ses amis Claude Debussy, Marcel Proust, Léon Blum, Liane de Pougy ou encore Natalie Clifford Barney, elle poursuit sa quête de liberté et de gloire littéraire. Dans ce roman intense, Abnousse Shalmani met en exergue deux femmes écrivains et leur choix absolu de la passion, amoureuse, poétique ou sensuelle, au risque de s'y consumer... Un texte qui flamboie et arrache le coeur, et où la littérature est un baume. Olivia de Lamberterie, Elle. Un roman à l'écriture enflammée et au titre qui claque au vent comme une oriflamme. Anne Fulda, Le Figaro littéraire. Prix littéraire Gisèle Halimi 2024 | Prix Simone Veil 2024.

Par Abnousse Shalmani
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Abnousse Shalmani

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur J'ai péché, péché dans le plaisir par Abnousse Shalmani

Commenter ce livre

 

J'ai péché, péché dans le plaisir

Abnousse Shalmani

Paru le 20/08/2025

192 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251576
9782253251576
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.