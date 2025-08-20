J'ai péché, péché dans le plaisir

Téhéran, 1956. Lors d'une lecture de ses poèmes, Forough Farrokhzad, vingt ans, égérie des milieux littéraires iraniens, rencontre un jeune homme qui bouleverse sa vie. Pour elle, Cyrus traduit en persan les oeuvres de Pierre Louÿs, décrit le poète et son grand amour, Marie de Régnier. Bridée par son mari, sa famille et les moeurs de son pays, Forough entrevoit l'existence de ses rêves. Gracieuse, intelligente, perverse, Marie est l'une des reines de la Belle Epoque. Admirée du Tout-Paris artistique pour ses écrits, elle collectionne amants et maîtresses. Avec Louÿs, son mari Henri de Régnier, ses amis Claude Debussy, Marcel Proust, Léon Blum, Liane de Pougy ou encore Natalie Clifford Barney, elle poursuit sa quête de liberté et de gloire littéraire. Dans ce roman intense, Abnousse Shalmani met en exergue deux femmes écrivains et leur choix absolu de la passion, amoureuse, poétique ou sensuelle, au risque de s'y consumer... Un texte qui flamboie et arrache le coeur, et où la littérature est un baume. Olivia de Lamberterie, Elle. Un roman à l'écriture enflammée et au titre qui claque au vent comme une oriflamme. Anne Fulda, Le Figaro littéraire. Prix littéraire Gisèle Halimi 2024 | Prix Simone Veil 2024.