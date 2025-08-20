Ce parfum rouge

" Il suffit de si peu de choses en vérité, de distraire quelques gouttes d'un flacon, d'exalter une essence de fleur blanche, de libérer quelques molécules. Il suffit d'un rien pour renverser les idoles et défaire les équilibres passés et à venir. " Nine Dupré descend d'une lignée de parfumeurs français établie en Russie sous l'empire des tsars. Prise dans la tourmente de la révolution bolchevique, elle a dû fuir avec les siens après la disparition de son père, qui lui a transmis sa passion créatrice. Alors qu'elle travaille désormais à Lyon pour les plus grands noms de la profession, la jeune femme rencontre Pierre Rieux, un ambitieux commissionnaire proche du pouvoir soviétique. Lors de la visite d'une délégation venue de Moscou, Nine respire une fragrance dont seul son père détenait la composition. Et si le maître parfumeur avait survécu au pire ? Theresa Révay éclaire une page insolite et méconnue de l'Histoire, durant laquelle Staline ouvrit son régime à l'industrie du luxe. Claire Julliard, Le Nouvel Obs.