Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Ce parfum rouge

Theresa Révay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Il suffit de si peu de choses en vérité, de distraire quelques gouttes d'un flacon, d'exalter une essence de fleur blanche, de libérer quelques molécules. Il suffit d'un rien pour renverser les idoles et défaire les équilibres passés et à venir. " Nine Dupré descend d'une lignée de parfumeurs français établie en Russie sous l'empire des tsars. Prise dans la tourmente de la révolution bolchevique, elle a dû fuir avec les siens après la disparition de son père, qui lui a transmis sa passion créatrice. Alors qu'elle travaille désormais à Lyon pour les plus grands noms de la profession, la jeune femme rencontre Pierre Rieux, un ambitieux commissionnaire proche du pouvoir soviétique. Lors de la visite d'une délégation venue de Moscou, Nine respire une fragrance dont seul son père détenait la composition. Et si le maître parfumeur avait survécu au pire ? Theresa Révay éclaire une page insolite et méconnue de l'Histoire, durant laquelle Staline ouvrit son régime à l'industrie du luxe. Claire Julliard, Le Nouvel Obs.

Par Theresa Révay
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Theresa Révay

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ce parfum rouge par Theresa Révay

Commenter ce livre

 

Ce parfum rouge

Theresa Révay

Paru le 20/08/2025

432 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251194
9782253251194
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.