Le verger de Damas

Syrie, 1955. Aïssa, sept ans, se rend chaque matin à l'école, écoeuré par la propagande dont les élèves sont abreuvés. Le soir, il rejoint un groupe de jeunes instruits par un cheikh avant-gardiste, qui lui apprend clandestinement les notions de liberté, de droits de l'Homme et de démocratie. Seize ans plus tard, Aïssa orchestre avec ce même groupe le soulèvement qui conduit à la révolution syrienne. En danger de mort et contraint de fuir son pays, il se réfugie en France, emportant un lourd fardeau. Liban, aujourd'hui. Exilée de l'autre côté de la frontière de sa Syrie natale, Nermine, douze ans, n'a qu'un but : faire la lumière sur le mystère de sa naissance. Lorsqu'elle découvre un énigmatique message sur le portable de sa mère, elle est prête à tout pour paierez le secret qui ronge sa famille depuis des années... Une vraie aisance romanesque. Olivier Mony, La Tribune dimanche. Un bouleversant hymne à la liberté. Cyril Petit, Ouest France.