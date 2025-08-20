Inscription
#Roman francophone

Les Corps hostiles

Stéphanie Polack

ActuaLitté
" J'avais envie que ce corps-là, ce corps inouï, me terrasse et m'étreigne, me fragilise, m'amplifie. Ca ne m'arrive pas si souvent, un désir qui vous foudroie la moelle et s'impose avec une telle puissance. Je suis fatiguée, si fatiguée d'être, parfois... " Parolière réputée, Maude accepte de travailler à un album avec Loïc Quemener. Elle aime les marges, la moto, sur route ou sur circuit, les mots, s'ils ne sont pas surgelés ou en boîte, mais aussi un homme, Franck, qui documente l'économie du déchet, et qu'elle quitte pour Loïc, pourtant pas son genre... Loïc, quant à lui, est une légende à sa façon, et un homme d'aujourd'hui. Ancien délinquant fiscal reconverti dans le pop-rock et le développement personnel, il est désormais un corps instagramé et un peu en déclin. Maude lui donnera des mots pour sa musique, un désir nouveau et... l'occasion d'un combat. Stéphanie Polack regarde avec une précision et un style inimitables les déboires du sentiment amoureux et le trouble des genres. Clémentine Goldszal, Elle.

Par Stéphanie Polack
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Stéphanie Polack

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Les Corps hostiles

Stéphanie Polack

Paru le 20/08/2025

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

ActuaLitté
9782253251118
