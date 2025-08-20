Oh, William !

Lucy Barton est écrivaine, mais le coeur de William, son ex-mari, reste illisible. Ce dernier, elle doit bien le reconnaître, a toujours été un mystère à ses yeux. Plus mystérieux encore, tous deux sont restés liés malgré les années. Lucy n'est donc pas surprise lorsque William lui propose de partir enquêter ensemble sur un secret de famille récemment découvert - l'un de ces secrets qui remet en question tout ce que l'on pensait savoir de ces êtres qui nous sont les plus proches. Lucy profite de ce périple pour revenir sur les liens complexes qui l'attachent encore à William, qui est pour elle tout à la fois, un ancien amour, un ami et un confident. Ce récit, allusif, interrogatif, fulgurant, est comme la vie et comme les personnages à la fois ordinaires et énigmatiques d'Elizabeth Strout, si vivants, si attachants. Astrid de Larminat, Le Figaro littéraire. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre Brévignon.