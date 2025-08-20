Inscription
#Bande dessinée jeunesse

La saison de la vertu

L. M. Nathan

ActuaLitté
Une dystopie féministe et haletante entre La Servante écarlate et La Chronique des Bridgerton. Catastrophes climatiques. Guerres. Famines. Le monde est proche de la destruction. Les gouvernements n'ont plus le choix, ils doivent tout réguler, tout contrôler : les mariages, les naissances, la population. La Saison de la vertu est là pour ça. A l'occasion de bals, de jeunes femmes et hommes se rencontrent pour la première fois, tandis que les autorités étudient leur compatibilité. L'amour n'a plus sa place, seule la génétique compte. Mais Manon ne peut s'y résigner. Elle veut prendre son destin en main. Elle veut trouver son âme soeur.

Par L. M. Nathan
Chez Albin Michel

|

Auteur

L. M. Nathan

Editeur

Albin Michel

Genre

Romans, témoignages & Co

La saison de la vertu

L. M. Nathan

Paru le 20/08/2025

400 pages

Albin Michel

18,90 €

ActuaLitté
9782226499820
© Notice établie par ORB
