Une dystopie féministe et haletante entre La Servante écarlate et La Chronique des Bridgerton. Catastrophes climatiques. Guerres. Famines. Le monde est proche de la destruction. Les gouvernements n'ont plus le choix, ils doivent tout réguler, tout contrôler : les mariages, les naissances, la population. La Saison de la vertu est là pour ça. A l'occasion de bals, de jeunes femmes et hommes se rencontrent pour la première fois, tandis que les autorités étudient leur compatibilité. L'amour n'a plus sa place, seule la génétique compte. Mais Manon ne peut s'y résigner. Elle veut prendre son destin en main. Elle veut trouver son âme soeur.