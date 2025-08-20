Combustions

Un premier roman vertigineux, une fresque humaine profondément émouvante où se dévoile la vérité nue des hommes lorsqu'une centrale nucélaire explose et condamne trois amis à une fin imminente. Octobre 2023, la centrale nucléaire de Flamanville explose. Au même moment, sur le sentier des douaniers, Paul, banquier d'affaires sur le déclin, randonne avec deux amis qui voient en lui un mentor. Pris au piège de la zone contaminée, les trois hommes, hantés par leur passé et d'impossibles regrets, sont contraints d'entamer une marche épuisante pour leur survie. A travers leurs destins croisés resurgissent leurs illusions, les êtres qu'ils ont aimés et les contradictions du désir. De son écriture immersive, François Gagey brosse le portrait satirique et tendre d'un monde désorienté où les élites se consument. Qui sommes-nous face à l'effondrement ? Un premier roman bouleversant, où se dévoile la vérité nue des hommes.