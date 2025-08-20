Inscription
Combustions

Francois Gagey

Un premier roman vertigineux, une fresque humaine profondément émouvante où se dévoile la vérité nue des hommes lorsqu'une centrale nucélaire explose et condamne trois amis à une fin imminente. Octobre 2023, la centrale nucléaire de Flamanville explose. Au même moment, sur le sentier des douaniers, Paul, banquier d'affaires sur le déclin, randonne avec deux amis qui voient en lui un mentor. Pris au piège de la zone contaminée, les trois hommes, hantés par leur passé et d'impossibles regrets, sont contraints d'entamer une marche épuisante pour leur survie. A travers leurs destins croisés resurgissent leurs illusions, les êtres qu'ils ont aimés et les contradictions du désir. De son écriture immersive, François Gagey brosse le portrait satirique et tendre d'un monde désorienté où les élites se consument. Qui sommes-nous face à l'effondrement ? Un premier roman bouleversant, où se dévoile la vérité nue des hommes.

Par Francois Gagey
Chez Albin Michel

|

Auteur

Francois Gagey

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Combustions

Francois Gagey

Paru le 20/08/2025

352 pages

Albin Michel

21,90 €

9782226497161
