#Roman graphique

Moi, Gombrowicz

Jacek Wozniak, Andrzej Wolski

Conçue à l'initiative de Rita Gombrowicz, veuve de l'éminent romancier et dramaturge polonais Witold Gombrowicz (1904-1969), cette "biographie rêvée" applique les principes de la littérature provocatrice et sans tabou de l'auteur de Ferdydurke, La Pornographie, Cosmos, Bakakaï. Haute figure des lettres internationales, admiré par ses pairs, on lui prête une influence majeure sur la renaissance de l'absurde en des temps pétrifiés par la guerre. Après sa mort, la jeune Rita, dernier et sans doute seul amour de sa vie, s'est vouée corps et âme à la préservation de sa mémoire et à la perpétuation de son oeuvre. Chemin faisant, elle s'est mise, comme elle le dit dans sa préface, à rêver d'un "Witold de bande dessinée", modèle de l'écrivain des pays de l'Est, confronté aux révolutions, au communiste, voué à l'exil, passant de l'opulence à la misère, faisant l'expérience de la solitude. Il a fallu six décennies pour qu'enfin Andrzej Wolski et Jacek Wozniak, compatriotes et fils spirituels de Gombrowicz, donnent chair à ce rêve et fassent revivre ce Don Quichotte portant le fer et la plume en tous chemins et en tous lieux contre l'esprit de sérieux accablant le monde. "Si vous parvenez à rire de vous, écrivait-il, à vous amuser et vous réjouir de vous-mêmes, fussiez-vous dans les pires embarras, vous êtes sauvés". Un conseil redevenu primordial.

Jacek Wozniak, Andrzej Wolski
Chez Editions Denoël

Auteur

Jacek Wozniak, Andrzej Wolski

Editeur

Editions Denoël

Genre

Romans graphiques

Moi, Gombrowicz

Jacek Wozniak, Andrzej Wolski

Paru le 20/08/2025

240 pages

Editions Denoël

28,50 €

9782207184639
