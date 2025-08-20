Inscription
#Roman étranger

16 parties de chasse

Rosie Pinhas-Delpuech, Tehila Hakimi

Une Israélienne, désireuse de tirer un trait sur son passé, accepte d'être mutée dans la branche américaine de son entreprise. S'acclimater à son nouvel environnement, très masculin, et aux usages de la société la perturbe beaucoup. Quand son collègue David l'invite à chasser le cerf dans les forêts de la région, elle accepte sans grand entrain, espérant s'intégrer. A son grand étonnement, elle se découvre un attrait particulier pour le tir. Alors qu'elle se rapproche de David et que ses parties de chasse donnent un peu chair à un quotidien sans fantaisie, le climat au travail se tend et sa santé mentale décline. Un jour, un événement vient interrompre brutalement une partie de chasse. Avec une langue aussi précise qu'incisive en ligne de mire, Tehila Hakimi nous fait entrer dans la psyché d'une femme proche du point de bascule. 16 parties de chasse est un roman aussi haletant que dérangeant sur la violence polymorphe du quotidien.

Par Rosie Pinhas-Delpuech, Tehila Hakimi
Chez Editions Denoël

Auteur

Rosie Pinhas-Delpuech, Tehila Hakimi

Editeur

Editions Denoël

Genre

Littérature hébraïque

16 parties de chasse

Tehila Hakimi trad. Rosie Pinhas-Delpuech

Paru le 20/08/2025

194 pages

Editions Denoël

20,00 €

9782207181379
