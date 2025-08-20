Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Le Château des animaux : La gazette du Château N° 15

Félix Delep

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Miss B et ses camarades de lutte semblent avoir réussi ! Non seulement ils ont remporté l'élection que Silvio avait tenté de voler, mais ils ont aussi réussi à faire éclater la terrible vérité qui se cachait derrière la menace des loups. Le Mouvement des Marguerites est plus mobilisé que jamais pour renverser le taureau dictateur... mais c'est compter sans le refus catégorique de Silvio, qui s'isole de plus en plus et menace d'exécuter publiquement tout opposant à sa politique arbitraire. Rebutés par une escalade de violence sans précédent, les chiens eux-mêmes commencent à douter des ordres de leur maître... Miss B, César et Azélar auront-ils raison du cruel taureau ? Une vie juste et paisible est-elle seulement possible au Château ?

Par Félix Delep
Chez Casterman

|

Auteur

Félix Delep

Editeur

Casterman

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Château des animaux : La gazette du Château N° 15 par Félix Delep

Commenter ce livre

 

Le Château des animaux : La gazette du Château N° 15

Félix Delep

Paru le 20/08/2025

12 pages

Casterman

3,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203295605
9782203295605
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.