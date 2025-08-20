Le Château des animaux : La gazette du Château N° 15

Miss B et ses camarades de lutte semblent avoir réussi ! Non seulement ils ont remporté l'élection que Silvio avait tenté de voler, mais ils ont aussi réussi à faire éclater la terrible vérité qui se cachait derrière la menace des loups. Le Mouvement des Marguerites est plus mobilisé que jamais pour renverser le taureau dictateur... mais c'est compter sans le refus catégorique de Silvio, qui s'isole de plus en plus et menace d'exécuter publiquement tout opposant à sa politique arbitraire. Rebutés par une escalade de violence sans précédent, les chiens eux-mêmes commencent à douter des ordres de leur maître... Miss B, César et Azélar auront-ils raison du cruel taureau ? Une vie juste et paisible est-elle seulement possible au Château ?